Cade con lo scooter e perde la vita, la tragedia a Taranto

Incidente mortale nella notte a Taranto. A perdere la vita è stato un tarantino di 42 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. E’ successo intorno alle 2,30 sulla Statale 7 ter direzione Bari.

Per cause in corso di accertamento, il motociclista all’altezza di un rondò ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente. Non si hanno al momento altri particolari.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, una squadra delle Volanti che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.