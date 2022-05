Il sindaco di Maruggio numero due della Provincia di Taranto che guiderà sino alle prossime nomine

Il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, è stato nominato vicepresidente dell’Amministrazione provinciale di Taranto. Toccherà a lui, dopo le prossime elezioni amministrative guidare l’ente Provincia sino alle elezioni del nuovo presidente che prenderà il posto dell’attuale Giovanni Gugliotta, sindaco di Castellaneta giunto a fine mandato.

Così Longo annuncia soddisfatto il nuovo prestigioso ruolo.

«La prima volta che entrai in questa stanza ero appena sedicenne e mio padre, allora Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici, Sport e Turismo, vestito di tutto punto mi aspettava seduto alla sua scrivania. Oggi ci ritorno come Vicepresidente della Provincia con l’obiettivo di fare al meglio delle mie capacità e possibilità.

Ringrazio l’amico e presidente Giovanni Gugliotti per la stima e la fiducia accordatami. So che tra poco, subito dopo le prossime competizioni amministrative, dovrò sostituirlo alla guida di questo prestigioso Ente per traghettarlo fino all’elezione di un nuovo Presidente! Saranno mesi impegnativi ma anche in questa avventura sono sicuro di poter contare sull’aiuto del mio consigliere più importante, che da lassù mi guida e mi accompagna in ogni scelta»