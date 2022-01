Lotteria Italia, 100mila euro per Taranto. Tutti i biglietti estratti ieri

Nessun premio milionario in Puglia, ma Taranto si consola con un premio di seconda categoria da 100mila euro. È questo l'esito dell'estrazione - avvenuta ieri sera in diretta, durante il programma di Raiuno I soliti ignoti - dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 .

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto T 018060 venduto a Roma. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 297147 venduto a Formigine, in provincia di Modena. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 330633 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.

Venduto a Taranto uno dei 10 premi da 100mila euro: è il biglietto N 234317.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro ciascuno. Di seguito la lista riportata da Agipronews:

PREMI DI 2° CATEGORIA

Serie Numero Localita' Prov. P 038135 ROMA RM B 000019 ROMA RM F 314613 ROMA RM F 211673 VELLETRI RM N 234317 TARANTO TA Q 323494 FAICCHIO BN D 469659 COMMESSAGGIO MN S 267678 POMEZIA RM C 144953 L AQUILA AQ A 300460 FORMICOLA CE

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno. Di seguito la lista riportata da Agipronews

PREMI DI 3° CATEGORIA