Inverno: ecco come preparare l’auto al meglio

L’inverno meteorologico è arrivato: temperature a picco, pioggia, grandine e da qualche parte persino neve lo ricordano, mancano ancora poche settimane all’avvio della canonica stagione invernale ma è ormai impossibile anche qui a Manduria pensare a giornate tiepide e solari. E’ così: è il ciclo della natura.

Anche la guida cambia: le norme di sicurezza in questo periodo dell’anno impongono che i pneumatici siano quelli giusti. Li avete già verificati? Dal 15 di novembre anche nella nostra regione è obbligatorio essere dotati di pneumatici invernali o avere le catene a bordo se si percorrono le autostrade o alcune strade segnalate, è importante verificare il tutto prima di intraprendere qualsiasi viaggio. Se le gomme servono per avere una tenuta di strada ottimale è chiaro che per viaggiare sicuri è necessario avere un'ottima visibilità quindi è bene avere massima cura del parabrezza verificando spesso gli ugelli ed il tergicristallo.

3 mosse perfette per l’auto d’inverno

Motore: va controllato per bene. Cinghie, tubi e manicotti devono essere in perfetto stato d’uso. Il freddo potrebbe usurare e lesionare la cinghia rendendo davvero difficile il nostro viaggio. E’ bene essere pronti e, se si nota sfilacciatura, è doveroso provvedere alla sostituzione. Per un motore efficiente sappiamo bene che il liquido antigelo non può mai mancare. Questo liquido particolare è fondamentale per mantenere lubrificato il motore e perché la macchina non si congeli rendendo complicato il suo avvio. La concentrazione ideale, dicono gli esperti è quella di 1:1 Gomme: oltre ai pneumatici invernali, termici, di cui abbiamo parlato sopra, è bene sapere che bisogna evitare l’utilizzo di gomme con il battistrada usurato. questo favorisce la bassa aderenza sull’asfalto e tutte le altre conseguenze, inoltre per guidare in sicurezza anche d'inverno è indispensabile che le ruote siano alla giusta pressione, superiore a 2 bar. Tergicristalli: altro fattore principale per avere una auto in grado di affrontare l’inverno in completa sicurezza. Non tutti lo fanno e molti non lo sanno: i tergicristalli hanno bisogno di manutenzione per poter garantire un parabrezza sempre perfettamente pulito, persino le vetture incantevoli della serie BMW hanno bisogno fare manutenzione ai tergicristalli per affrontare l’inverno in massima sicurezza.

Tergicristalli di inverno: la giusta manutenzione è fondamentale

Se guidiamo in zone meno miti di Manduria sappiamo quando possa essere frequente il parabrezza congelato o comunque con una brina molto fredda. E’ chiaro che le spazzole dei tergicristalli non apprezzano di buon grado il ghiaccio! Per questo motivo, in questa stagione è bene dotarsi di liquido lavavetro antigelo che funziona molto bene anche, se, essendo meno viscoso tende spesso a otturare gli ugelli a cui va fatta la giusta manutenzione onde evitare problemi causati dalla mancata fuoriuscita del liquido. Attenzione però in caso di ghiaccio sul parabrezza bisogna ricordarsi di non azionare subito il tergicristalli ma è fondamentale non raschiare il ghiaccio con altri strumenti. Esiste la soluzione perfetta ed è un idoneo spray che serve per sciogliere il ghiaccio senza generare nessun tipo di danno. Dalle nostre parti però il vero pericolo dell’inverno non è tanto il ghiaccio quanto la pioggia ed allora per una buona visibilità è consigliabile un altro trattamento. L’antipioggia sta diventando sempre più richiesto, infatti è una soluzione perfetta per evitare la troppa usura delle spazzole tergicristalli. Un buon trattamento idrorepellente è fondamentale per avere un parabrezza pulito, liscio e privo di irregolarità. Questo permette persino alle spazzole dei tergicristalli di consumare meno ma di lavorare meglio sul vetro dando ottima visibilità, sempre.

Viaggi invernali: attenzione alle allerte

Questo mese è tempo di vacanze e visite ai parenti: la vettura deve essere efficiente e controllata per la sicurezza stradale, infatti viaggiare sicuri è fondamentale ed è importante. Per questo motivo la vettura deve essere costantemente controllata. Nei viaggi, in un territorio come il nostro, si possono fare centinaia di chilometri all’interno della stessa regione cambiando persino zona climatica! E’ bene guardare sempre il meteo e mettersi gli alert ormai facilmente reperibili per non essere colti all’improvviso da eventi atmosferici, ormai persino le assicurazioni li danno attraverso app, verificare non è di certo sbagliato!

Fonti di informazione:

https://www.bmw.com/it/automotive-life/check-list-preparare-l-auto-per-l-inverno.html

https://www.pezzidiricambio24.it/ricambios/ugelli-tergicristalli

https://wheels.iconmagazine.it/info-utili/consigli-avviare-auto-quando-fa-molto-freddo