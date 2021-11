Il Manduria in cerca di un'altra vittoria con il Racale

Cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Questo l'imperativo d'ordine per il Manduria impegnato domenica nel rendez vous di Racale. Reduce da una striscia positiva, composta da due vittorie interne ed un pareggio in trasferta, l'imberbe banda affidata allo scafato nocchiero Geretto vuole continuare a stupire.

La trasferta nel profondo Salento, l'ennesima stagionale, rappresenta uno snodo cruciale in proiezione permanenza. Rispetto allo starting eleven vittorioso contro l'Ostuni mancherà Giannetti, costretto ai box dal giudice sportivo. Sulla sua surroga il tecnico messapico deciderà all'ultimo istante. L'intento è quello di non alterare l'equilibrio di un reparto difensivo rivelatosi oltremodo impermeabile, tanto da garantire ben tre clean sheet.

A garantire la regolarità delle operazioni in campo sarà, ancora una volta, un fischietto d'oltre regione. Designato per l'occasione, difatti, Gabriele Cortale di Locri. Teatro della contesa sarà l' Heffort Sport Village, in quel di Parabita, ad un tiro di schioppo da Racale. Come di consueto, potrete seguire i riflessi filmati dell'evento agonistico sui canali de La Voce di Manduria e Antenna Sud.

Maurizio Pasculli