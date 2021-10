Imballa nell'armadio il cadavere di sua madre per incassare la pensione

Per due anni ha tenuto il cadavere di sua madre in un armadio, imballato in sacchi di plastica e argilla per continuare ad incassare la pensione di 1700 euro al mese.

Per questo un uomo incensurato di 50 anni di Buccinasco, in provincia di Milano, è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

A denunciarlo è stata la sua compagna che appena lo ha saputo si è rivolta ai carabinieri raccontando tutto. L’uomo chiamato in caserma ha poi confessato spiegando di avere avvolto il corpo in sacchi di plastica che aveva poi ricoperto di argilla e legno. L’anziana madre di 80 anni era morta per cause naturali nel 2019. L’appartamento è stato sequestrato dalla magistratura che ha disposto anche il sequestro dei conti bancari del 50enne.