Francavilla Fontana e Martina Franca tra le imprese pugliesi alla fiera internazionale “Homi"

Sono 15 le imprese pugliesi presenti a Milano per “Homi”, la fiera internazionale dedicata all’arredo e a tutto ciò che caratterizza lo spazio quotidiano del vivere - comprese essenze e profumazioni - che si terrà dal 5 all’8 settembre. Tra queste, i nomi delle località di Francavilla Fontana e Martina Franca. Organizzata da Fiera Milano e in collaborazione con il Salone del Mobile e la Milano Design Week, tra i seicento espositori provenienti da tutto il mondo e i cinquantamila visitatori previsti, appare l’artigianato made in Puglia con accessori per la tavola, librerie, sedie, lampade, appendichiavi, divani, tavoli e tavolini. E ancora trapunte e cuscini, orologi, bomboniere e tovagliette «per portare a Homi il meglio delle produzioni pugliesi» – dichiara Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Tra le imprese pugliesi, oltre Francavilla Fontana e Martina Franca, si contano le principali città quali Bari, Lecce e Taranto insieme a tante province come Castellaneta, Corigliano D’Otranto, Casarano, Altamura, Vernole e Fasano. La fiera milanese è una splendida vetrina per il comparto mobile della Puglia sui mercati interni ed esteri. L’esposizione rappresenta, infatti, un’importante occasione di promozione per la regione, oltre che una spinta per contatti e collaborazioni con operatori nazionali e internazionali. «Le esportazioni pugliesi, secondo i dati Istat, sono cresciute del 31,5% rispetto all’anno 2020» – prosegue l’assessore Noci. La fiera Homi rappresenta, quindi, il punto d’incontro degli attori della filiera del design e di valorizzazione dell’eccellenza dell’arredo, come quella pugliese.

Le imprese del tacco italico, oltre ad esporre le proprie produzioni artigianali, realizzeranno attività di networking ossia d’incontri di lavoro con altri operatori del settore presenti all’evento. Un’occasione di scambio tra professionisti che sarà contornata anche da un aperitivo con le prelibatezze della gastronomia pugliese. A beneficiare della fiera saranno, quindi, anche i prodotti di qualità del territorio nostrano. Sarà inoltre possibile visitare l’esposizione virtualmente attraverso il portale Expo Plaza. Gli utenti potranno così interagire da casa con gli espositori e assistere agli incontri attraverso i webinar, tutto in diretta.

Marzia Baldari