Green "Pass-sticciotto", il gelato salentino che inviata a vaccinarsi

Lime, menta e rum con una generosa spolverata di granella di frolla al pistacchio. Sono questi i deliziosi ingredienti del Green pass – sticciotto, il nuovo gelato che inviata a vaccinarsi. L'idea è del pasticciere Angelo Bisconti di Campi Salentina, il piccolo comune in provincia di Lecce, che decide di incoraggiare alla vaccinazione i suoi clienti prendendoli per il palato.

“Un mix unico e coinvolgente di aromi, colori e sapori”, un gusto di gelato con l’intento di persuadere i più golosi, e soprattutto i più incerti, a scegliere di proteggersi - e proteggere l’altro - attraverso il certificato verde e superare la minaccia del Covid -19. Un fresco neologismo che spicca tra i nomi dei gusti in vetrina della pasticceria Chèri e che fa parlare tanto. L'invito a vaccinarsi è stato escogitato dal maestro del gelato anche in un’altra occasione con una differente strategia, sempre di gusto, offrendo caffè e pasticciotto a soli un euro per chi fosse già vaccinato. “Vaccinarsi non è stato mai così dolce”, richiama il precedente slogan pubblicitario del locale. Incoraggiamento che, sta volta, si materializza in un vero e proprio gelato.

Sono tante le iniziative di attualità sposate da Bisconti rispetto differenti tematiche, il pasticciotto Rainbow, ad esempio, in onore dell'amore arcobaleno e della comunità Lgbtqia+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuali e altre identità di genere), o il pasticciotto Obama, variante del tradizionale dolce leccese di pasta frolla, tutto al cioccolato, dedicato al primo Presidente nero degli Stati Uniti d'America. Nato da una famiglia di umili origini di Monteroni (Le), lo chef Angelo Bisconti dal suo piccolo laboratorio del dolce ottiene il prestigio - e un importante business commerciale - anche grazie a questi espedienti di marketing oltre che alla bontà dei suoi prodotti preparati dal 1995.

Marzia Baldari