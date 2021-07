Un parco di Sava dedicato a Chiara Summonte per ricordare la piaga del femminicidio

Sarà intitolato a Chiara Summonte, la giovane universitaria savese uccisa nel 1999 dal fidanzato, il nuovo parco che sarà inaugurato a Sava il prossimo 11 agosto.

«Accogliendo la richiesta che si è levata dalla nostra cittadina e con il consenso della famiglia che ringraziamo – informa il sindaco Dario Iaia -, intendiamo intitolare il nuovo parco, sito su via Aldo Moro, a Chiara, simbolo di purezza e di gioia».

Chiara Summonte aveva 24 anni e studiava ingegneri all’Università di Potenza dove conobbe il suo omicida, D.S. anche lui ventiquattrenne. Dopo un breve relazione lei decise di lasciarlo ma lui si opponeva all’abbandono. Così il 27 maggio del 1999 si presentò a casa di lei, a Sava, entrò da una finestra e con un coltello tagliò la gola alla ragazza che morì in pochi secondi. IN casa c’era la nonna che non si era accorta di niente. Subito dopo la polizia rintracciò il femminicida che confessò tutto. Prima di essere fermato dalle forze dell’ordine il giovane ferì lievemente un muratore di Sava che richiamato dall’urlo della nonna che aveva visto la nipote ferita mortalmente, aveva cercato di bloccarlo.

L’inaugurazione del parco intitolato alla povera ragazza avrà luogo l’11 agosto, giorno dedicato a Santa Chiara e, nell’occasione, prenderà il via un nuovo ed importante evento savese denominato “La Notte di Santa Chiara”, ideato e curato dall’associazione “Sava nel Cuore”.

«Sarà una manifestazione allegra e gioiosa con cabaret, balli e musica, proprio come sarebbe piaciuto a Chiara», scrive il sindaco Iaia. Il nuovo spazio urbano è stato progettato dal noto architetto savese, Massimiliano Saracino.