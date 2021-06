Bcc di Avetrana a sostegno della formazione giovanile

Con piacevole entusiasmo, il Presidente del CdA della BCC di Avetrana, Dott. Michele Pignatelli, comunica alla clientela l’adesione al Fondo StudioSì, per supportare, con uno strumento finanziario a tasso zero, giovani studenti e laureati che hanno intenzione di proseguire gli studi presso università o scuole di specializzazione accreditate su scala nazionale ed estera.

L’incentivo offre fino a 50 mila euro, di cui fino a 10 mila euro per ogni anno di frequenza, e può essere concesso senza alcun tipo di garanzia patrimoniale, né personale, né di terzi. I requisiti per l’accesso sono la residenza in una regione del Mezzogiorno (chi risiede nelle altre Regioni potrà comunque usufruirne studiando negli Atenei del Mezzogiorno) e l’appartenenza del corso di studi universitario ad una delle classi di laurea identificate nell’Avviso Pubblico “StudioSì – Fondo Specializzazione Intelligente” pubblicato dal Ministero dell’Università e Ricerca.

I costi che potranno essere sostenuti con l’ausilio dell’incentivo sono quelli di soggiorno, trasporto, vitto, viaggio ed acquisto degli strumenti di studio (testi, pc, tablet, hardware per videoconferenza / DAD, dispositivi wifi, connessione internet, software di base e specifico).

Chi è già iscritto ad un qualsiasi corso potrà comunque accedere a StudioSì per il periodo residuo di studio previsto dal calendario accademico sino alla conclusione della formazione e potrà in ogni caso rifinanziare le tasse universitarie o spese di iscrizione già pagate per l’anno accademico in corso.

Le somme potranno essere erogate sino al 30 giugno 2023 e saranno rimborsate a scelta fino a 20 anni decorsi fino a 30 mesi dal termine del rispettivo calendario accademico previsto per il completamento degli esami o per la conclusione del master/specializzazione. Non sono previste spese o penali in caso di rimborso anticipato.

“Il nostro obiettivo è favorire la crescita e l’acquisizione di competenze per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. I giovani sono il futuro, ed il futuro è nelle loro mani. Come banca del territorio, da sempre vicina alle persone e alle loro esigenze, non possiamo che sostenerli, spronandoli a migliorarsi ogni giorno di più per puntare sempre in alto ed ambire a risultati radiosi”, chiosa il Presidente, che coglie l’occasione per augurare il meglio ai maturandi, impegnati in questi giorni nello svolgimento delle prove d’esame.

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito internet istituzionale www.bccavetrana.it o presso le filiali di riferimento della banca.