Focolaio Covid nel carcere di Taranto, crescono i contagi e anche la rabbia dei detenuti

Situazione sanitaria sempre più drammatica nel carcere di Taranto per il focolaio di coronavirus che ha sinora contagiato 36 detenuti ed altri sono in attesa di tampone. Almeno un’altra trentina quelli a rischio di infezione perché hanno condiviso la stessa cella di positivi accertati. Quasi tutti non presentano sintomi, mentre uno con polmonite bilaterale da Sarc-Cov2 è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Moscati e un altro con sintomi lievi trasferito ai domiciliari. L’ala maggiormente interessata è quella dell’alta sicurezza che è stata completamente isolata dalle altre sezioni. Ma il virus è riuscito a superare le misure perché ieri sono risultati positivi detenuti lavoranti che soggiornano in reparti distanti dalla fonte del focolaio.

Per questo da ieri le cucine sono state chiuse e i pasti sono stati serviti da un’impresa esterna. Il nervosismo e la paura cominciano a produrre i primi effetti così ieri e l’altro ieri dalla sezione massima sicurezza è partita una «battitura», caratteristica forma di protesta dei detenuti che battono ritmicamente oggetti di metalli contro le sbarre. Suoni inquietanti per chi vive la realtà carceraria spesso preludio di forme di ribellione più severe. La direzione del carcere affidata nelle mani della dottoressa Stefania Baldassarre che deve fare i conti con una situazione che potrebbe esplodere da un momento all’altro. La direttrice che è in costante contatto con gli uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve fare i conti anche con un servizio sanitaria deficitario di una direzione medica. L’ex dirigente sanitaria della struttura, la dottoressa Fernanda Gentile, ha dato le dimissioni da alcuni giorni e la Asl non ha ancora provveduto a sostituirla. E senza una figura che coordini la risposta sanitaria in un’ambiente superaffollato preso d’assalto dal virus, le sperane di vincere sono ridottissime. E il rischio lo si può solo immaginare.

Attualmente i detenuti sono 689 (a fronte di una capienza massima di 304) oltre a 310 agenti di polizia penitenziaria e 33 persone tra amministrativi ed educatori. La direttrice Baldassarre ha chiesto ai suoi superiori l’attivazione della nuova ala completata da poco che potrebbe contenere duecento detenuti. Quella sezione, staccata dal blocco principale, diventerebbe così un reparto Covid. Il personale del Dipartimento di prevenzione ha preso in carico il difficile caso.

Ma è l’aspetto sanitario interno l’anello debole del sistema. Lo ricorda l’ex direttrice dimissionaria, dottoressa Fernanda Gentile che se la prende con l’azienda sanitaria pubblica da cui dipende l’assistenza medica nel carcere. «Preciso intanto di essermi dimessa prima che scoppiasse il focolaio e se l’ho fatto è perché mi sentivo abbandonata dalla Asl», afferma la dottoressa che spiega così le sue ragioni. «Dopo quattro anni di richieste mai ascoltate – dice – sono stata costretta a lasciare; non si può lasciare una struttura simile con un solo dirigente medico e quattro medici effettivi quando l’organico ne prevede undici con due dirigenti. Stessa cosa per gli infermieri, negli ultimi anni se ne sono andati una decina che non sono stati rimpiazzati».

Nazareno Dinoi