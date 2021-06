Seconda dose AstraZeneca over60: lunedì hub in provincia aperti per chi ha effettuato la prima dose

Seconda dose AstraZeneca over60: lunedì cinque hub in provincia aperti per chi ha effettuato la prima dose fino al 30 aprile. Tutta la settimana, al drive through Porte dello Jonio, accesso per i vaccinati con prima dose dal 23 aprile al 9 maggio. Gli appuntamenti in base alla data di prima somministrazione e all’iniziale del cognome.

Lunedì 21 giugno gli hub di Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca e Massafra saranno aperti dalle 9 alle 15 per l’anticipo delle seconde dosi Astrazeneca rivolta a tutti gli ultrasessantenni, nati prima del 31/12/1961, che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose tra il 20 febbraio e il 30 aprile. Per evitare file e lunghe attese, si dovranno rispettare le seguenti fasce orarie: dalle ore 9 alle ore 11 le persone con iniziale del cognome A-D, dalle ore 11 alle ore 13 le persone con iniziale del cognome E-O, dalle ore 13 alle ore 15 le persone con iniziale del cognome P-Z.

Continua, infine, la riprogrammazione delle seconde dosi AstraZeneca presso l’hub Porte dello Ionio: per la città di Taranto, chi è nato prima del 31/12/1961 e ha ricevuto la somministrazione della prima dose tra il 23 aprile e al 9 maggio potrà completare il ciclo vaccinale anticipando la seconda dose presso il drive-through dalle 16 alle 21.

Lunedì 21 giugno potranno anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini over60 con prima dose effettuata tra il 23 e il 27 aprile e la settimana proseguirà in sequenza: martedì 22 giugno sarà il turno di chi ha ricevuto la prima dose tra il 28 aprile e il 1 maggio; mercoledì 23 giugno per la prima dose il 2 e il 3 maggio; giovedì 24 giugno per la prima dose il 4 e il 5 maggio; fino a venerdì 25 giugno, quando potrà completare la vaccinazione chi ha ricevuto la prima dose tra il 6 e il 9 maggio.

Per evitare code e lunghe attese, l’accesso sarà consentito solo nel rispetto del giorno e delle fasce orarie dedicate: dalle 16:30 alle 18:00 per le persone il cui cognome inizia con le lettere A-D; dalle 18:00 alle 19:30 per tutte le persone il cui cognome inizia con le lettere E-O; dalle 19:30 alle 21:00 è la fascia oraria dedicata alle persone il cui cognome inizia con le lettere P-Z.

Si consiglia di presentare all’accesso degli hub, la certificazione dell’avvenuta prima dose, scaricabile sul portale PugliaSalute, o il promemoria per l’appuntamento per la seconda dose ricevuto dopo la prima somministrazione. Si suggerisce di portare con sé anche la conferma del consenso, disponibile sul portale ASL https://tinyurl.com/AZsecondadose , già compilata e firmata.