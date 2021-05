Il videocitofono e registrazione: è illegale?

Avete mai pensato di registrare una persona tramite il videocitofono, senza che questa lo sappia? Scopriamo perché potrebbe essere illegale. Quanti sono avvezzi alle questioni di cronaca ricorderanno senz’altro lo spettacolo e la gogna pubblica avvenuta qualche mese fa a opera di uno dei politici italiani, proprio attraverso un citofono. Alcuni avranno anche creduto che se può farlo un noto personaggio può farlo chiunque e che in Italia è legale registrare una conversazione al citofono.

Tuttavia, molti non sanno che la realtà è ben diversa, perché un’azione come questa integra dei veri e propri illeciti penali, che possono portare al carcere e a sanzioni molto importanti. Registrare una conversazione al citofono grazie all’ausilio di smartphone, tablet oppure di un videocitofono è vietato.

Chi lo fa con un’altra persona, conscia di quanto sta avvenendo, non commette alcun reato, e questo è stato ben definito dalla Cassazione. Esistono tuttavia due condizioni a cui fare riferimento: per prima cosa, dipende dal luogo dove avviene l’intercettazione. Infatti, non potete scegliere un giorno di andare a casa di un conoscente o di un amico e iniziare a registrare tutto ciò che viene detto. In secondo luogo, dipende dalla presenza fisica di chi sta registrando: questi non deve assolutamente allontanarsi e anzi deve essere presente. Insomma, non si può lasciare acceso il dispositivo e andare a prendere un caffè in un’altra stanza: deve esserci anche la propria voce.

Perché registrare?

Partiamo da un presupposto: i motivi per cui può essere necessario registrare una conversazione tramite il videocitofono (su questo sito web potete trovare i migliori) sono diverse. Per esempio, immaginate una colf che ha la necessità di dimostrare le proprie ore lavorate ed eventuali problemi riscontrati. Potrebbe essere utile anche per chi vive in un quartiere ricco di eventi di teppismo, oppure ha necessità di sapere in anticipo chi citofona.

Potrebbe anche essere necessario per comunicare con più chiarezza con il postino e avvalersi delle registrazioni qualora ci siano disguidi. Come potete vedere, le motivazioni sono innumerevoli e variano da caso a caso, perciò non si può quantificare un numero preciso di volte in cui può tornare utile registrare.

Diritto alla privacy

Per quanto riguarda il videocitofono sono poi da fare alcune precisazioni importanti. Infatti, quando le riprese ricadono anche su aree comuni, è necessario che venga affisso un cartello alla vista di tutti i condomini. In particolar modo, i terzi soggetti che potrebbero essere registrati devono essere a conoscenza di questa possibilità. Inoltre, le registrazioni devono essere tenute al massimo per un periodo di 48 ore, e non possono essere diffuse per mezzo di altri canali. Qualora sia necessario conservarli per altri motivi è comunque necessario comunicarlo al Garante, con una motivazione opportuna, come nel caso di un furto improvviso o atti di vandalismo.

Ci sono anche da considerare alcuni limiti all’installazione del videocitofono ed eventuali telecamera, perché la normativa vigente prevede che si debba prima fare un’assemblea condominiale per votare tale proposta. La delibera è quindi necessaria e fondamentale, oltre chiaramente all’affissione dei cartelli, che devono indicare anche lo scopo per cui viene utilizzata la registrazione. Infatti, il responsabile del trattamento dei dati personali in condominio è certamente una persona: l’amministratore, perciò è importante chiedergli una relazione tecnica e informarlo anche sui campi di visione, così da valutare se le telecamera violano o no la privacy degli altri condomini.

Come funziona il videocitofono

L’utilizzo di questi dispositivi è aumentato soprattutto negli ultimi anni, ed è lecito chiedersi anche il motivo per cui siano diventati più comuni. Si tratta infatti di soluzioni pratiche, comode, sicure ed efficienti sia dal punto di vista dell’installazione e della manutenzione, sia da quello dell’utilizzo. Anche chi è alle prime armi o non ha mai avuto un videocitofono in casa può adoperarlo senza alcun problema, posizionandolo velocemente ovunque si desidera.

Inoltre, esistono videocitofoni wireless davvero performanti, che vengono venduti sul mercato accompagnati da un’applicazione da scaricare sullo smartphone, utile per effettuare la configurazione iniziale. Pensate che si può anche evitare la chiamata di un tecnico specializzato, perché i modelli più venduti su Internet sono pensati proprio per essere facilmente installabili e utilizzati da tutti. La cosa importante da sottolineare, alla fine di questo articolo, è che seppur sia un prodotto che semplifica e aiuta nella vita di tutti giorni, è bene utilizzarlo secondo criteri specifici, rispettando la privacy e le normative vigenti.