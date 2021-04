Puglia resta in zona arancione: "ancora troppi contagi"

La Puglia resterà per in zona arancione anche per la prossima settimana. Ancora alto il numero dei contagi nella regione che nelle ultime 24 ha registrato 1.344 nuovi casi positivi: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto. Sono 37 i decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

La decisione è stata presa dal Ministero della Salute in base al monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e alle indicazioni della Cabina di Regia per l'emergenza Covid.

La regione Puglia farà compagnia a Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, quest'ultima promossa dal rosso. Tutte le altre saranno in zona gialla tranne la Valle d'Aosta: la regione alpina, infatti, sarà retrocessa in rosso per il peggioramento delle condizioni epidemiologiche.