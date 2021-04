Sabrina Ferilli e Michele Riondino offrono stipendio e assistenza legale all’operaio licenziato

La vicenda dell’operaio dell’ex-Ilva licenziato in tronco da ArcelorMittal per aver condiviso su Facebook un post che invitava a vedere la puntata della fiction Mediaset “Svegliati amore mio” sembra aver trovato un lieto fine.

Il sindacato Usb di Taranto fa infatti sapere che sia la protagonista della serie tv Sabrina Ferilli che l’attore tarantino Michele RIondino hanno deciso di contribuire alle spese legali oltre che al pagamento di uno stipendio del povero lavoratore.

L’attrice romana, come si legge nel comunicato, ha deciso di offrire il suo aiuto all’operaio colpito dalla contestazione prima e dal licenziamento in tronco poi. «Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore» fa sapere il coordinatore del sindacato Franco Rizzo, che spiega come l’attrice abbia telefonato direttamente l’operaio dell’acciaieria dopo aver appreso del suo licenziamento, ringraziandola «per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio».

Oltre a lei, anche il protagonista della serie tv “Il giovane Montalbano” e organizzatore dell’Uno Maggio tarantino, Michele Riondino, ha deciso di aiutare il lavoratore: «anche lui si è offerto di sostenere le spese legali e di questo lo ringraziamo», ha spiegato Rizzo.

Antonio Dinoi