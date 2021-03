Enalotto fortunato a Taranto e nella Bat

Il SuperEnalotto fa ricca la Puglia: nel concorso di martedì 30 marzo, infatti, sono stati centrati 3 punti “5” da 40.054,45 euro. La prima delle giocate vincenti è stata centrata nella tabaccheria di via Dante Alighieri 158 a Taranto mentre la seconda è stata registrata nella tabaccheria di corso Vittorio Emanuele 38/40 a Barletta-Andria-Trani.

La terza, invece, è stata centrata nel bar di via Matteotti 190 a Bitonto, in provincia di Bari. Intanto il Jackpot cresce ancora tanto da toccare quota 129,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia, come riporta Agipronews, l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.