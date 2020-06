Sondaggio sull’orientamento dei manduriani: Sindaco? Fiducia alla persona ma di centrodestra

L’elettore manduriano prossimo al voto del 20 settembre, sceglierà il sindaco fidandosi della persona e non del suo orientamento politico, meglio comunque se sarà di centrodestra. È questa la sintesi del sondaggio on line concluso ieri lanciato da La Voce di Manduria attraverso la piattaforma specializzata in analisi “surveymonkey.com”. Lo scopo era quello di sondare l’orientamento politico dei manduriani.

La domanda posta ad un campione di 501 utenti che hanno potuto rispondere una sola volta sia attraverso Facebook, sia direttamente dal sito del giornale www.lavocedimanduria.it, era la seguente: Il mio sindaco dovrà essere... Le risposte preimpostate erano invece queste: di centrodestra; di centrosinistra; mi interessa la persona; sono indecisa/o; non andrò a votare.

Il 44% percento si fida della persona indipendentemente dalla tessera di partito o dalla coalizione di riferimento.

Tra chi non si accontenta solo della persona ma che crede in una sua caratterizzazione politica, la maggioranza va al centrodestra per il 26,35 percento del campione contro il 20,96 di quelli attratti più dal centrosinistra.

Significative, infine, le percentuali degli indecisi e di chi non andrà a votare che totalizzano rispettivamente il 3,79% e il 4,79%.

L’obiettivo del nostro prossimo sondaggio sarà quello ci misurare il gradimento degli elettori che dovranno esprimersi sui nomi dei candidati sindaci appena questi saranno ufficializzati al completo. Ricordiamo che attualmente quelli noti sono: Gregorio Pecoraro per la coalizione di liste civiche di orientamento cattolico e di centrosinistra con il M5S; Lorenzo Bullo per i partiti di centrodestra con l’esclusione della Lega; Domenico Sammarco per liste civiche e partiti di centrosinistra; Cosimo Breccia per il movimento civico locale “Manduria Noscia”; Leonardo Moccia per la coalizione di destra e centrodestra. Mancano all’appello i candidati sindaci della Lega e dei movimenti del centro.