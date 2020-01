Cattivi odori: Franzoso lancia la protesta delle e-mail

“Sommergiamo con mail di protesta l’ufficio di Michele Emiliano.Facciamo sentire la nostra voce contro la disparità di attenzione riservata aMonopoli e Manduria per la problematica odorigena.” Lo dichiara la consigliera regionale Francesca Franzoso, rivolgendosi ai concittadini di Manduria.

“PerMonopoli - prosegue Franzoso - la Regione ha attivato un tavolo tecnico permanente con Arpa, Asl e Sezione di Vigilanza Ambientale regionale, per la “ tutela della salute pubblica”; nei giorni scorsi il tavolo si è riunito per la seconda volta e l’agenzia per l’ambiente ha già avviato controlli a tappeto al fine di adempiere alle disposizioni della legge regionale targata Emiliano sul controllo degli odorigeni. Ora – prosegue - si attendono già i risultati analitici di laboratorio".

"Per lo stesso problema a Manduria non è stato fatto nulla. Eppure – aggiunge la segretaria provinciale di Forza Italia -, sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini che parlano di aria irrespirabile e di una situazione insostenibile. Credo sia giunto il momento di far sentire la voce di Manduria, iniziamo con il sommergere die-mail la casella postale del Presidente e rivendichiamo la dovuta attenzione”. Oltre alla proteste nella casella di posta, la consigliera di Torricella propone una successiva manifestazione di protesta da fare sotto gli uffici della Regione Puglia a Bari.