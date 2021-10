Appartamenti ceduti alla Asl, Breccia interroga la segretaria comunale

«Siamo sicuri della legittimità della delibera di giunta con la quale il sindaco Pecoraro regala alla Asl due appartamenti confiscati alla mafia?». A porre il quesito è il consigliere comunale Mimmo Breccia convinto che la cessione di un bene pubblico debba passare dal Consiglio comunale e non solo dal sindaco e dai suoi assessori.

«Ricordo che per il passaggio dell’ex Tribunale al Ministero dell’Interno che lì avrebbe dovuto trasferire le sedi del commissariato di polizia e della polizia di Stato, l’allora giunta del sindaco Massafra portò la discussione in Consiglio comunale: perché non è stata fatta la stessa cosa anche in questo caso?», si chiede ancora Breccia che si rivolge per un chiarimento al segretario generale dell’ente.

«Sarebbe gradito il parere della dottoressa Eugenia Mandurino che nella sua qualità di notaio dell’ente dovrebbe verificare la legittimità di un atto simile», conclude il leader di Manduria Noscia che si riserva di approfondire la questione chiedendo nel frattempo al sindaco di sospendere la cessione sino a nuovi e certi chiarimenti.