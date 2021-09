Il sito alternativo proposto dal gruppo Gea bocciato dall’ingegnere e il parere di Breccia

L’alternativa alla discarica nel parco di fronte alla masseria Marina, proposta dal gruppo Gea, non è stata considerata valida perché non ha una strada di accesso facilmente percorribile. Andavano invece bene tutte le altre caratteristiche richieste dal bando, estensione, inquadramento urbanistico e così via.

Così il responsabile dell’Area lavori pubblici. Ingegnere Claudio Ferretti, boccia la proposta degli ex Verdi. «Non è tale da ricadere all’interno do aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti e non è dotata di servizi primari di urbanizzazione che assicurino un’adeguata viabilità di accesso alla struttura e ne garantiscano la sua viabilità».

La bocciatura dell’ingegnere non convince il consigliere Mimmo Breccia che si chiede se non bastava asfaltare la strada di accesso per renderla fruibile. «Capisco l’imbarazzo di chi ha fatto l’infelice scelta di individuare il parco attrezzato come sede di discarica – afferma Breccia –, ma la mancanza di una strada asfaltata non mi sembra una buona ragione per bocciare l’alternativa dei consiglieri Gea». La zona in quesitone individuata dal gruppo ambientalista sarebbe lontana da insediamenti abitativi e soprattutto da siti ambientalmente sensibili.