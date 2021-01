Tombolata a distanza: "e ti ritrovi iscritto all'associazione"

Il consigliere comunale Mimmo Breccia ha scoperto un altro sospetto caso di “gestione amicale” della cosa pubblica a cui questa amministrazione pare non voglia rinunciare. L’oggetto della critica è quello delle manifestazioni natalizie gestite dal vicesindaco e assessore alla cultura, Andrea Mariggiò. Si tratta della “Tombolata di comunità”, organizzata dall’associazione “Naturalmente a Sud” (e dal circuito associativo che accompagna ogni attività patrocinata e sponsorizzata dalla giunta Pecoraro) che il leader di Manduria Noscia ha battezzato come “Tombolata associativa”.

Seguendo le procedure per partecipare alla tombolata a distanza (online in diretta streaming), Breccia ha scoperto che per partecipare all’evento occorre compilare un modulo on line, ma con una sorpresa. «Chiunque sottoscriverà questo modulo on line per partecipare alla tombolata organizzata dall'amministrazione – scrive su Facebook l’ex candidato sindaco del movimento civico -, si ritroverà come per magia iscritto ad un'associazione da sempre vicina all’amministrazione».

In effetti nel form in questione che i partecipanti alla tombolata dovranno compilare e sottoscrivere, si parla di «gestione della Sua richiesta di ammissione a socio dell’Associazione così come previsto dallo statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte e al suo tesseramento».

L’associazione alla quale i partecipanti alla tombolata si troverebbero a loro insaputa iscritti, sarebbe la stessa che organizza l’evento, la «Naturalmente a Sud», appunto, diretta da persone vicine al Movimento 5 Stelle e quindi della giunta Pecoraro.