Il Comune assicura: “Niente cartelle pazze”

«L’Ufficio Tributi del Comune di Manduria non ha emesso e notificato alcuna “cartella pazza”». Lo afferma il commissario straordinario Raffaele Saladino che firma un comunicato stampa in cui assolve l’attività svolta dai propri uffici. La correttezza delle procedure in atto, spiega il commissario, sarebbe dimostrata «dall’esiguo numero degli annullamenti pari al 4,78% per l’Imu 2014 (220 su 4600 avvisi di accertamento), al 4,36% per la Tasi 2014 (48 su 1.100 avvisi) e solo 1,9% per la Tari 2014 (57 su 2781 avvisi di accertamento).

Tali percentuali di cartelle annullate, spiega sempre la nota, «sono, al contrario, molto al di sotto del livello che gli addetti ai lavori ritengono “fisiologico”». La motivazione di tali annullamenti sarebbe, nella gran parte dei casi, riconducibile ad erronee o incomplete trascrizioni degli atti notarili di compravendita presenti nelle banche dati catastali, oppure ai pagamenti effettuati, tramite F24, che, per errori commessi degli intermediari (banche e poste), non si sono informaticamente agganciati ai codici fiscali dei contribuenti.

Dal comune assicurano i contribuenti che hanno smarrito la ricevuta di versamento F24, che possono richiederne copia alla banca o posta e nel contempo la sospensione degli effetti dell’avviso di accertamento all’Ufficio Tributi.

Sempre a vantaggio dei contribuenti, il comune precisa che non occorre necessariamente recarsi fisicamente allo sportello potendo utilizzare la posta elettronica (ufficiotributi.manduria@gmail.com) ed il telefono (0999702238) per contattare gli operatori ed eventualmente prenotare l’appuntamento (in particolare per le categorie particolarmente vulnerabili, quali persone diversamente abili ed anziani).

Infine la nota del commissario Saladino precisa che tali accertamenti hanno determinato tra l’altro l’individuazione di 150 residenze prima casa fittizie, in particolare lungo la fascia costiera; l’aver smascherato 1.483 contribuenti Tari (Tassa Rifiuti) sconosciuti dalla banca dati del Comune (evasori totali), a cui sono stati notificati gli accertamenti per omessa denuncia per gli anni dal 2014 al 2018 e per un importo totale pari ad 1.298.998 euro; l’individuazione di 2.781 contribuenti TARI (Tassa Rifiuti) conosciuti dalla banca dati del Comune, a cui sono stati notificati gli accertamenti per omesso/parziale versamento anno 2014, per complessivi 1.477.664 euro. Questo avrebbe portato l’incremento del gettito IMU di un +16% rispetto al 2018 e l’aumento del gettito Tari di un +10,9% rispetto al 2018.