Speronata da un’autopirata nessuno accetta la denuncia, la disavventura di una donna manduriana

«A bordo della mia macchina mi ha urtato un’auto che è fuggita ma nessuno vuole prendere la mia denuncia». È la disavventura capitata a Manduria ad una manduriana che si è rivolta al giornale perchè si sente abbandonata dalle istituzioni. «Sino a prova contraria la pirateria automobilistica è un reato ma nessuno delle forze dell’ordine a cui mi sono rivolta ha voluto accettare la mia denuncia perché pretendevano da me il numero di targa della macchina che mi ha travolto e non si è fermata». L’automobilista che mostra il danno subito alla sua utilitaria, dichiara di essersi recata, nell’ordine, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia stradale e ai vigili urbani di Manduria ma nessuno avrebbe voluto accogliere la sua denuncia. «Mi hanno detto di vedere se ci sono telecamere di sorveglianza vicino a luogo dove è avvenuto l’incidente, ma posso io andare a casa delle persone per chiedere di darmi la registrazione delle loro telecamere?», commenta delusa la donna.

Delusione a parte, la signora riferisce quello che ricorda sull’auto pirata. «Non ho fatto in tempo a prendere il numero di targa, ricordo solo che era una Lancia di colore chiaro, forse bianco o grigio». La strada dove è avvenuto lo speronamento è quella che costeggia la ferrovia Sud Est nei pressi dell’ospedale dove ci sono ancora i segni delle ruote sul cordolo del marciapiede.