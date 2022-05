Movida si cambia, il sindaco concede alcune cose ai commercianti: si chiude alle 3

Giudicando accoglibili quasi tutte le richiesta fatte dalle associazioni di categoria, il sindaco Gregorio Pecoraro ha modificato parzialmente la precedente ordinanza sulla movida.

Si è così stabilito che l’orario di chiusura dei locali sarà spostato alle 3 e non più all’una e si permetterà, sin allo stesso orario, la vendita di bevande superalcoliche da asporto. Tutto questo con «l’impegno assunto dagli stessi commercianti – si legge nell’atto firmato e pubblicato ieri -, di prestare una maggiore attenzione alla tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica e per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana, sia in relazione all’andamento degli effetti della disciplina introdotta proprio con la predetta ordinanza».

Rimane l’obbligo degli esercenti «di vigilare nell’area esterna di stretta pertinenza dell'esercizio che gli avventori non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente del decoro urbano e del vivere civile, in conseguenza alla fruizione del locale e di porre in essere delle soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme».

Invariate tutte le altre limitazioni e obblighi della vecchia ordinanza.