Isola ecologia senza energia elettrica da mesi, la Gialplast: “problemi burocratici risolvibili"

All’Isola ecologica di Manduria da più di un mese non c’è energia elettrica perchè l’Enel ha chiuso i suoi rubinetti: niente climatizzatore nel gabbiotto, niente bevande fresche per il personale, niente pressa idraulica e e sbarre elettriche all’ingresso che non funzionano e quindi lasciate sempre aperte. “Problemi contrattuali” riferiscono dall’ufficio della Gial Plast. Intanto i dipendenti continuano ad arrangiarsi sotto i trenta gradi cocenti di quest’inizio d’estate.

La segnalazione del disservizio arriva direttamente dal consigliere di minoranza Cosimo Breccia che si fa portavoce delle lamentele di alcuni utenti dopo il conferimento di ingombranti.

A spiegare il problema energetico dell’Isola è proprio il referente locale della Gial Plast, Paolo Rosato, che arriva dritto al punto: “Il problema è il cambio di contratto”, dice spiegando così l’ostacolo: “da stagionale, firmato all’avvio del servizio – spiega Rosato -, si doveva passare ad un altro a termine con data a fine servizio”. Cosa che evidentemente non è stata fatta per tempo. Il nodo al pettine sarebbe dunque di natura tecnico-amministrativa, ma è lo stesso responsabile che rassicura dicendo: “abbiamo già fatto la richiesta per il contatore a Enel si stanno muovendo proprio in questi giorni”.

L’energia all’Isola ritornerà a breve, stando alle parole del coordinatore, dopo oltre quaranta giorni di fermo (c’è chi sostiene molti di più) che hanno recato disagi a tutti. Gli operatori al momento sopportano il caldo e si arrangiano come possono usando delle sedie come sbarramento all’ingresso. Dalla zona industriale manduriana i dipendenti Gialplast attendono speranzosi l’arrivo repentino degli operatori Enel e del tanto atteso ripristino dell’energia.

Marzia Baldari