Nel municipio solo maschere FFP2, Pecoraro firma l'ordiannza

Nel palazzo di città si corre ai ripari per contenere la diffusione del virus. Per questo il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ha firmato un’ordinanza che obbliga l’uso di mascherine filtranti FFP2 in tutti gli ambienti degli uffici comunali e in tutti gli edifici dove sono collocati uffici aperti al pubblico.

Tale obbligo è esteso anche a tutti coloro, come utenti, visitatori, fornitori, che accedono negli stessi ambienti comunali.