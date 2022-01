Il lussuoso programma “Natale a Manduria” rinviato per Covid. Quanti manduriani lo hanno seguito?

È del 4 gennaio, la notizia del rinvio dei restanti eventi di “Natale a Manduria” pubblicata su Facebook dal sindaco della città Gregorio Pecoraro a causa della preoccupante situazione dei contagi. Ma quanti cittadini hanno realmente assistito agli eventi costati 72 mila euro? Lo abbiamo chiesto ieri ai nostri lettori attraverso un post che su 53 commenti totali, 30 di questi hanno risposto con un secco “no”, 4 sono stati partecipanti e i restanti hanno lamentato la non conoscenza degli eventi.

“Si…Le pecorelle nel presepe…se non sbaglio un evento da 80.000 euro”, commenta al nostro sondaggio su Facebook il consigliere comunale Cosimo Breccia a cui si accoda un’altra cittadina: “Una volta per caso, sono entrata e uscita. C’era qualche consigliere comunale con qualche famigliare a guardare il cellulare pure. Comunque, non c’è bisogno del sondaggio per capire che sono stati soldi regalati. In piena pandemia spendere tutti quei soldi per eventi culturali è proprio da irresponsabili”.

Oltre al palese sperpero, a rilevare la scarsa partecipazione degli abitanti e degli stessi organizzatori è anche il noto produttore e musicista Ferdinando Arnò che scrive: “Sì, l’incontro con la moglie di Enzo Tortora. C’erano unicamente 4/5 elementi della giunta e un paio di anziani simpatizzanti”. C’è chi ha lamentato, inoltre, la scarsa notorietà degli eventi e l’inutilità delle casette di legno in Piazza Garibaldi.

Un piccolo sondaggio che non può di certo rispecchiare una maggioranza o tirare le somme, ma che fa ugualmente riflettere e avere un riscontro diretto sul parere dei manduriani rispetto al dispendioso programma natalizio coordinato dall’amministrazione comunale, prima parzialmente posticipato e poi completamente annullato. Da non sottovalutare, invece, l’incidenza in salita dei positivi a Manduria.

Marzia Baldari