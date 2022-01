Pnrr, il 2022 porta cinque milioni per la rigenerazione urbana di Manduria

Il 2021 porterà a Manduria nuove risorse pari a 5milioni di euro per i lavori di rigenerazione urbana. Sono i fondi del PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ha destinato 3,4 miliardi di euro.

Tra i Comuni beneficiari tanti sono quelli pugliesi, che incamerano in totale 391 milioni. Otto, con 19 progetti presentati, quelli della provincia di Taranto per un totale a cui andranno circa 332milioni di euro. La città di Manduria si è aggiudicato un finanziamento di 5milioni di euro destinati all’ammodernamento e ristrutturazione urbana delle periferie e del centro storico. La somma sarà versata in cinque tranche a partire dal 2021 al 2026.

Il Comune di Manduria ha provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno – tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento – entro il termine del 4 giugno 2021.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che presentavano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale.

Per non perdere i fondi il Comune di Manduria dovrà aggiudicare i lavori entro il 30 giugno del 2023, pagare almeno il 30% degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre del 2024 e terminarli entro il 2026.

I progetti della provincia di Taranto aggiudicati

Sava: unico progetto per un totale di 5.000.000 di euro

Massafra: due progetti per un totale di 5.000.000 di euro

Manduria: unico progetto per 5.000.000 di euro

Martina Franca: due progetti per 5.000.000 di euro

Palagiano: due progetti 833.675 euro

Castellaneta: cinque progetti 5.000.000 di euro

Grottaglie: cinque progetti 4.200.000 euro

Mottola: unico progetto 270.000 euro

I progetti pugliesi aggiudicatari