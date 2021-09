Luminarie per un mese, ma solo in Piazza, Corso XX Settembre al buio, niente bancarelle né passeggio

Luminarie accese per un mese, sì, ma solo in Piazza Garibaldi. Niente luci e addobbi lungo il corso né altrove. I manduriani dovranno quindi rinunciare alla tipica passeggiata dall’Arco di Sant’Angelo alla piazza e viceversa. Salta anche il tradizionale mercatino sugli ampi marciapiedi di via XX Settembre che negli ultimi anni è stato spostato su viale Mancini).

Sono le novità di questa edizione della festa patronale che si svolgerà domani e dopodomani a Manduria all’insegna della pandemia e del risparmio. Il sindaco Gregorio Pecoraro ha firmato l’ordinanza contenente le regole per lo svolgimento dei festeggiamenti di San Gregori Magno, senza luci e colori e un po' tristi.

Oltre alla caratteristica galleria di archi luminosi del corso principale, questa edizione sarà priva di bancarelle a ridosso della Piazza Garibaldi. Saranno concessi al massimo cinque spazi per la sola vendita di frutta secca e dolciumi, ma fuori dal perimetro della piazza. Niente quindi “scapece”, tipica ricetta salentina di pesce impanato sotto aceto.

Durante l’intero evento della festa patronale e in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità che copra dal mento al di sopra del naso. Vietate le mascherine con filtro (Ffp3). Le violazioni saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.