Il Colombino del maestro Miola conquista Slow Food, ma la vera ricetta la conosce solo il figlio

Una piccola cialda di pasta sfoglia come componente di base e chiusura farcita con pasta di mandorle all’arancia e decorata con glassa di zucchero e marmellata di albicocche. È questo il Colombino, il tradizionale dolce la cui tipicità manduriana è stata attribuita dall’autorevole atlante dei prodotti tipici regionali “Slow Food”. Ideato e prodotto, più di settant’anni fa, dalla nota pasticceria Miola, il dolce merita di essere raccontato.

Una ricetta che è stata tramandata tra pochi pasticceri, realizzata per la prima volta a Manduria dal maestro pasticcere, Bruno Matteo Miola e mantenuta dal figlio Piero (che di mestiere fa tutt’altra cosa), unico detentore della ricetta originaria, a quanto pare diversa dall’attuale.

«Nella consueta ricetta manca un ingrediente fondamentale che non rivelerò mai», dichiara Piero Miola. È proprio il figlio del famoso pasticcere a raccontare come a partire dai primi anni Cinquanta il dolce Colombino veniva prodotto nella nota pasticceria manduriana “Miola” annessa al cinema Candeloro. Un dolce poi realizzato da pochi artigiani del gusto.

«Quando tornavo da scuola mio padre mi faceva preparare la base per il Colombino – sostiene il figlio Piero - e mi faceva aggiungere questo prodotto di cui allora non comprendevo l'importanza, ma che in effetti era proprio quella la particolarità del Colombino».

Il Colombino, quello originale, è stato pensato e prodotto da papà Matteo Bruno durante i suoi numerosi viaggi nel Sud Italia. Nato a Martina Franca e cresciuto a Taranto, il maestro prima di aprire il suo primo laboratorio in via Erario a Manduria (il locale si collegava con il cine teatro Candeloro), ha girato e fatto esperienza in diverse città del Mezzogiorno, Napoli e Matera soprattutto dove ha imparato e perfezionato la sua arte.

Il suo nome è scritto negli annali della pasticceria tarantina: è stato direttore e docente del primo corso per pasticciere organizzato dalla Camera di Commercio di Taranto da cui uscirono 22 pasticceri provenienti dai vari comuni della provincia e dalla città capoluogo. Da quel corso si è poi sviluppata l’arte dolciaria professionale ionica. Pluripremiato e maestro incontrastato e riconosciuto dagli artigiani del gusto formatisi grazie a lui, Bruno Matteo ha finito la sua carriera nei nuovi laboratori dell’omonima Pasticceria Miola ancora esistente in via per Maruggio ma gestita da alcuni suoi discepoli.

Questo dolce si consuma soprattutto in occasione della festa patronale di San Gregorio Magno oppure la domenica o in altre ricorrenze festive. Un pasticcino semplice e gustoso come simbolo della gastronomia dolciaria di Manduria riconosciuta ufficialmente dal movimento culturale internazionale del cibo. Tra i prodotti artigianali di tutta Italia che l’associazione Slow Food riporta nel suo almanacco, compare, quindi, questo dolce manduriano esaltando, ancora una volta, la bontà e la qualità casereccia di questo territorio.

