Quando il Primitivo si vendemmiava sulle dune, il potere evocativo di una foto

Questa eccezionale foto che la manduriana Anna Romano ha pubblicato sul suo profilo Facebook, è la prova della straordinaria vocazione enologica del territorio che è patria del vino Primitivo.

Si tratta di un ceppo selvatico di vite cresciuto tra le dune di San Pietro in Bevagna, a pochi metri dal mare, con tanto di grappoli neri già maturi e pronti per la vendemmia. Non è raro trovarne ancora sul litorale manduriano dove sino a qualche decennio fa i vigneti erano coltivati su tutta lla dorsale costiera, spesso direttamente sulla spiaggia. Forse l’ultimo vigneto così vicino al mare, per chi se lo ricorda ancora, è quello che ricopriva la spiaggia di fronte alla torre di Borraco.

Era uno spettacolo, allora, vedere squadre di vendemmiatori ricurvi sui ceppi a tagliare i neri grappoli di primitivo, mentre al di là della vigna gruppi di bagnanti sulla spiaggia si godevano il mare e il sole di fine agosto.

«Prima era così, tutti i terreni che si affacciano sulla costa erano tutti vigneti di Primitivo, poi è arrivato il turismo e la lottizzazione e il cemento fin sopra le dune e non si è capito più niente», scrive con nostalgia Pia Stella commentando le foto di Anna Romano.

Il sito specializzato “Sommelierwine”, spiega invece le qualità della vite piantata sulla sabbia. «I vini delle sabbie sono molto profumati, hanno tannini leggeri, colorazioni chiare e grado alcolico non elevato; sono beverini e molto piacevoli».

Fortunatamente alcuni agricoltori manduriani hanno conservano ancora i vigneti in appezzamenti dal terreno sabbioso non distanti dal mare. Se ne trovano ancora in zona Mirante-Marchese, tra Torre Borraco e Campomarino di Maruggio.

La cantina cooperativa Cantolio di Manduria, ha poi dedicato una linea e un’etichetta ad un Primitivo che nasce nella sabbia. Ecco la descrizione del prodotto. «Si tratta di terre magre in prossimità del mar Jonio, i ceppi di primitivo sono stati impiantati direttamente nella sabbia, altre volte ci troviamo in presenza di rocce calcaree affioranti, fessurate, all’interno delle quali trovano refrigerio dalla calura estiva le radici delle piante. Si tratta ormai di piccoli fazzoletti di terra dove il lavoro è ancora tutto effettuato a mano. Le estati qui sono calde e secche con un’alta escursione tra la notte ed il giorno, ciò permette di ottenere vini con una grande struttura polifenolica. Sorgendo in riva al mare le piante respirano le brezze marine cariche di salsedine ed i profumi della macchia mediterranea, profumi che poi ritroviamo nei vini».

Nazareno Dinoi