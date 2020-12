​Sbancamento di macchia mediterranea, il comune parte civile

Il Comune di Manduria si costituirà parte civile in un procedimento penale a carico di un imprenditore accusato di aver sbancato, in territorio Messapico, un’area di macchia mediterranea su una superficie di circa 8500 metri quadrati distruggendo o alterando le bellezze naturali del luogo soggetto alla speciale protezione dell’Autorità. I fatti accertati in Manduria il 09.01.2020.



Il 21 settembre è stato notificato all’Ente un decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nei confronti dell'imprenditore.

Nel decreto l’imputato è citato a comparire dinanzi al Tribunale di Taranto in composizione monocratica in merito al procedimento penale che lo riguarda «perché - si legge - realizzava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la soppressione della vegetazione tipica della macchia mediterranea»