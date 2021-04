Mobbing e violenza psicologica, il 20 maggio si saprà la sorte processuale del sindaco Pecoraro

Ancora un mese e mezzo per conoscere la sorte processuale del sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, imputato nell’indagine su un presunto caso di mobbing e violenza psicologica ai danni di una impiegata dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Taranto di cui Pecoraro, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di segretario.



Nell’udienza di ieri è stato sentito il consulente della difesa che ha spiegato il contenuto di alcune chat intercorse tra la presunta vittima e l’allora presidente dell’Ordine che deve rispondere anche di violenza sessuale.

Il gup Francesco Maccagnano ha rinviato tutto alla prossima udienza fissata per il 20 maggio quando è previsto l’interrogatorio dell’ex presidente dell’Ordine che ha chiesto di essere ascoltato e la discussione prima della decisione conclusiva.



Per circa tre anni e mezzo, secondo la pm Rosalba Lopalco, fra il 2013 e il 2016, una dipendente amministrativa di 45 anni avrebbe subìto "atti di violenza psicologica" che le avrebbero causato un disturbo ansioso-depressivo. Una strategia «condivisa - secondo l’accusa -, con umiliazioni pubbliche, scimmiottamenti alle spalle, procedimenti disciplinari e persino un demansionamento». Al manduriano Pecoraro che è difeso dall’avvocato Raffaele Errico, viene attribuito di aver portato avanti, su istigazione del presidente Latorre, una tale situazione di «demansionamento e inattività privando la donna «di qualsivoglia - si legge testualmente nel capo di imputazione – rapporto con l’esterno (diversamente dai compiti del mansionario) affidando i suoi lavori ad altre impiegate». Non solo. Per la procura, alla dona venivano affidati solo «compiti svilenti», attività «meramente materiali come le fotocopie e la sistemazione dei documenti della Tesoreria». L'inchiesta nasce dalla denuncia della donna, assistita dall'avvocato Massimo Saracino.