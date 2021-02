“Ambiente svenduto”, richiesti 48 anni per i tre manduriani imputati

La pubblica accusa del processo “Ambiente svenduto” che si svolge a Taranto, sui presunti disastri ambientali dell’ex Ilva gestione Riva, ha chiesto un totale di 48 anni e 9 mesi di reclusione per i tre manduriani imputati, Luigi Capogrosso, Ivan Dimaggio e Giuseppe Dinoi.

La pena più alta richiesta, 28 anni, è quella a carico di Capogrosso, ex direttore stabilimento; 17 anni per l’ingegnere Dimaggio e 3 anni e 9 mesi per Dinoi, anche lui ingegnere alle dipendenze del siderurgico.

Quest’ultimo è accusato di avere omesso i controlli sulla buona tenuta dei macchinari sotto la sua responsabilità, in particolare della gru crollata durante il tornado del 28 novembre del 2012 che causò la morte di un operaio di 44 anni. La sua difesa affidata agli avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, aveva depositato due perizie di parte che dimostrerebbero la non responsabilità dell’imputato nel tragico evento. Nella loro relazione, gli esperti della difesa, il meteorologo Mario Marcello Miglietta e l’ingegnere dei materiali, Parodi, hanno illustrato i dati scientifici meteorologi per sostenere che non era possibile prevedere la potenza del tornado con una forza di 230 chilometri orari e che nella gru non era previsto nessun sistema di blocco anti tornado.



Dimaggio, invece, difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Pasquale Annicchiarico, deve rispondere di reati di natura ambientale. In particolare, secondo la procura, per non avere impedito «con continuità e piena consapevolezza, una massiva attività di sversamento nell’ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti».

Di tutti i precedenti reati ed altri è invece accusato Capogrosso, difeso dall’avvocato Enzo Vozza, ritenuto responsabile, tra le altre cose, di «aver commesso più delitti contro la pubblica incolumità nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d’ufficio».

Al nono giorno di requisitoria ieri, dinanzi alla Corte d’assise, i sostituti procuratori Mariano Buccoliero, Giovanna Cannarile, Remo Epifani e Raffaele Graziano con il procuratore facente funzione Maurizio Carbone hanno depositato le richieste di condanna e di assoluzione nei confronti dei 47 imputati (44 fisiche e 3 società) finite alla sbarra con accuse gravissime come associazione a delinquere finalizzate al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro, avvelenamento di sostanze alimentari, corruzioni in atti giudiziari, omicidio colposo e altre imputazioni.