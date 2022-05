Manduria al "Modena Play" raccontata dalla "Tana del Folletto"

Tra i tantissimi giocatori “analogici” e decine di associazioni ludiche, sbuca (ancora una volta) la Tana del Folletto di Manduria al Festival internazionale del gioco Modena Play, l’unica protagonista pugliese della convention. Tre giorni, dal 20 al 22 maggio, di full immersion tra giochi da tavolo, carte e miniature dal vivo con più di trecento eventi in programma su ventimila metri quadrati coperti che l’associazione capitanata dal mandruiano Florenzo Dimagli, non poteva assolutamente perdere.

In Primitivo Veritas, un castello di Uggiano Montefusco e perfino un Laùro, quello di Uria, sono le storie, o meglio le leggende, che l’associazione del folletto ha voluto proporre al festival del gioco modenese 2022; pezzi di racconti e di terra messapica che il team manduriano ha trasformato in avventure da gioco, due in particolare con un gioco di ruolo inedito, presentandole all’evento italiano più importante del gaming analogico. Per loro la promozione del territorio è infatti fondamentale: “E’ il frutto di diverse attività di marketing – specifica l’ente manduriano -, quella di produrre dei giochi per raccontare i paesaggi rurali, urbani, ambientali e culturali delle nostre terre e per farne occasione di incontro e socialità”.

Una Manduria che si fa conoscere anche nel mondo ludico tra giocatori appassionati e in uno spazio enorme di incontro: il Modena Play rappresenta infatti una vera e propria full immersion fatta di connessione umana, educativa e culturale: l’evento non solo permette a tantissime associazioni di categoria, come quella manduriana, di farsi conoscere su scala nazionale e internazionale, ma soprattutto di poter attivare degli scambi di conoscenza. Il pilastro della fiera si fonda su un concetto fondamentale, ossia quanto il gioco, in particolare quello analogico, sia prezioso nei processi di apprendimento e di studio. Tra gli stand allestiti, non a caso, sono presenti importanti enti di ricerca come l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) di Trieste che propongono nuovi metodi, progettazioni ed esperienze di gioco educativo.

Proprio in questo contesto stimolante, la Tana del Folletto porta la sua terra, Manduria, proponendo come tematica “il gioco della biodiversità culturale del territorio”, e lo fa attraverso la presentazione di avventure che trovano ispirazione all'opera di Giuseppe Gigli, “Superstizioni, pregiudizi e tradizioni in terra d’Otranto” con il Laùro di Uria, alle ricerche dello studioso Primaldo Coco sul castello di Uggiano Montefusco e con “In Primitivo Veritas” raccontando l'inizio della leggenda del Primitivo di Manduria. Un’occasione, per Manduria, di raccontare le sue narrazioni passando attraverso giochi storici agli occhi di gamer da tutto il mondo.

Marzia Badari