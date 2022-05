I ladri portano via 50mila euro, colpo grosso a San Pietro in Bevagna

Colpo grosso nella tarda serata di ieri in una villetta di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. I ladri, evidentemente attrezzati e bene informati, hanno eluso il sistema d’allarme collegato con un istituto di vigilanza e si sono introdotti nell’appartamento scassinando la cassaforte che conteneva una consistente somma di denaro, pare superiore ai 50mila euro in banconote e oggetti in oro.

L'appartamento preso di mira dagli scassinatori si trova nella parte interna del litorale del villaggio turistico "Campo dei Messapi", località Borraco.

I proprietari, una coppia di tedeschi che da tempo abita si è trasferita sulla costa manduriana, si trovavano a cena con amici in un locale della zona. Quando sono entrati hanno visto la porta d'ingresso spalancata e il forziere scassinato e. vuoto. Sono in corso indagini della polizia di Stato.