«No ai botti, sì ai biscotti», l'invito degli animalisti diffuso nella città

«No ai botti, sì ai biscotti». E’ il testo dei manifesti che un gruppo di animalisti manduriani stanno esponendo in vari punti della città per disincentivare l’usanza di salutare l’ingresso del nuovo anno con fragorosi giochi pirotecnici belli da vedere ma fastidiosi se non letali per le specie animali.

Sui manifesti oltre alla scritta compaiono le immagini delle tre specie di animali di affezione più sensibili ai rumori dei botti: cane, gatto e volatili.

Lo storico animalista e ambientalista manduriano, Francesco Di Lauro, esorta invece le istituzioni ad emettere un’ordinanza che vieti tali pratiche. «Sindaco – scrive l’avvocato Di Lauro -, non ti offendere e fai le ordinanze contro i botti piuttosto che farle contro la pipì dei cani nelle aiuole».