Il Covid si porta via "Ronzino", con lui è rifiorito il calcio ad Avetrana

Non ce l’ha fatta. Il maledetto Covid è riuscito a sconfiggere anche lui, una persona brava e gentile, sorridente e allegra, amico di tutti. Oronzo Dimitri detto “Ronzino” era di Avetrana, classe ‘56, aveva solo 65 anni e tanta voglia di vivere ancora. Era ricoverato da circa un mese nella rianimazione dell'ospedale MArianna Giannuzzi dove è spirato. Con lui anche l'amico di una vita, il sindaco di Avetrana Antonio Minò, colpito dal virus anche lui in gravi condizioni.

Tante le persone che vorrebbero ricordarlo, era un geometra che ha insegnato a tanti ragazzi, é stato il presidente dell’Inter Club negli anni ‘85/‘89 e fondò la squadra di calcio giovanile, nel 2000 fonda la ProLoco Avetrana che riuniva tutti gli sport che poi rimane presidente della squadra di pallavolo, riuscendola a portare in serie C. Nel 2011 è presidente della ProLoco di Avetrana. Ha portato i ragazzi all’estero a fare molti tornei di calcio.

Lo strazio é tanto in paese e molte persone si sentono orgogliose di poter dire qualcosa sull’amico scomparso “non ci sono parole, un amico speciale, era una persona solare, sincera e corretta. Avetrana ha perso una persona speciale perché per ricordarlo non basterebbe una sola giornata. Riusciva a trasformare momenti poco belli con il suo sorriso... descrivere Ronzino non basterebbe un intero libro” dice tra le lacrime il suo amico e collega Daniele Petarra: “aveva correttezza e umiltà da vendere. Ha sempre accettato di ammettere le sue difficoltà”. I funerali si terranno ad Avetrana in forma riservata per le norme Covid. Lascia la moglie e la figlia Paola. (Foto di Bruno Leo)

Monica Rossi