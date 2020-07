​A Manduria anche rifiuti della Cisa di Massafra

L’impianto di trattamento rifiuti Manduriambiente ha nuovi clienti. Quelli del bacino di Massafra, dove c’è l’altra mega discarica che però non può più accogliere il rifiuto dei comuni così li «vende» a Manduria. E’ la notizia, l’ultima dell’infinito giro di rifiuti che finiscono in contrada «La Chianca», che si apprende grazie ad Internet (e non da altri uffici che dovrebbero invece essere più trasparenti in materia di rifiuti). Si trova in Rete, infatti, una determina dirigenziale del Comune di Mottola relativa al pagamento per il conferimento dei rifiuti di quel centro del versante occidentale della provincia di Taranto. L’oggetto di quell’atto è il seguente: «Trasporto rifiuto biostabilizzato, codice Cer 190501, dall’impianto Cisa di Massafra all’impianto Manduriambiente di Manduria – Liquidazione fattura relativa a maggio 2020».



Leggendo il resto contenuto nel corpo della determina, si scopre poi che una nota del direttore generale dell’Ager, Agenzia regionale per i rifiuti della Puglia, Gianfranco Grandaliano, ha disposto che «i rifiuti biostabilizzati da discarica limitatamente alla produzione ancora attiva presso l’impianto Cisa Spa di Massafra a oggi conferiti presso la discarica di servizio di Massafra gestita da Cisa, siano conferiti presso l’impianto di discarica di Manduria gestita da Manduriambiente».

Pare di capire, insomma, dalla spazzatura lavorata dagli impianti di Massafra, quella non adatta per essere trasformata in prezioso Cdr (combustibile da rifiuto), finisce nelle vasche degli impianti sulla via di San Cosimo rese nuovamente capienti dopo che si erano esauriti grazie ad una sopraelevazione su cui si è molto discusso senza arrivare a nessuna spiegazione valida.

Dal documento in questione non si comprende se il rifiuto biostabilizzato che arriva a Manduria sia solo quello del comune di Mottola o anche dagli altri comuni del bacino di riferimento della discarica di Massafra ormai esaurita. Naturalmente a Manduria che è diventata una sorte di discarica prendi tutto, continua sempre ad arrivare l’immondizia dei diciassette comuni del comprensorio orientale della provincia di Taranto, il biostabilizzato di Bari e l’indifferenziato di altri comuni del brindisino. Chiedere al comune di Manduria se ha contezza di tutto ciò (compreso l’ultimo cliente mottolese), anche al fine di calcolare le royalty che le spettano per tutto il rifiuto che arriva da fuori (2,5 euro per tonnellata), è cosa inutile. Manduriambiente su questo è stata chiara: «Il comune di Manduria risulta ad oggi essere il Comune su cui insiste il nostro impianto, senza alcun ruolo nella regolazione dei flussi o di controparte contrattuale». Senza alcun ruolo, appunto.