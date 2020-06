​I droni dei vigili urbani contro il Covid sulle spiagge

Per un’estate più sicura lungo i diciotto chilometri di costa manduriana, la polizia locale promette quest’anno controlli da terra e dall’aria. Droni e volantinaggi, nello specifico, saranno le strategie operative che il comando del corpo dei vigili urbani di Manduria ha deciso di mettere in campo per contrastare gli abusi in genere e il mancato rispetto dei comportamenti anti Covid-19. Una serie di interventi mirati, come si legge nel piano operativo che il Comune ha presentato alla Prefettura di Taranto per l’approvazione, al fine «di spostare il punto di osservazione da quello “dell’illecito" a quello “sanitario"».



Si tratta, in sostanza, del consueto programma di «Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione “Spiagge sicure – Estate 2020”» che quest’anno si arricchisce di un nuovo capitolo: quello del contrasto e limitazione del contagio virale.

Si va quindi dai soliti sistemi di controllo e repressione dei fenomeni di abusivismo commerciale, all’impiego di nuovi strumenti tecnologici in grado di portare l’occhio attento della polizia al di là delle dune. «Tale rafforzamento – spiega il piano - sarà realizzato attraverso l’attivazione di iniziative di carattere straordinario come ad esempio l’incremento dell’attività di controllo sull'arenile con assunzione di personale stagionale (cinque precari quelli previsti, Ndr), e l'acquisto di attrezzature specifiche (droni)». Il «grande fratello» della polizia municipale sarà impiegato nel controllo delle misure di distanziamento sociale e delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire il rischio di contagio da Covid-19. Che per le coste pugliesi prevedono, tra le misure più impegnative, l’uso delle mascherine se non si può rispettare la distanza di almeno un metro, il divieto di sostare sulla battigia e dei giochi da contatto.

«È necessario – spiega il progetto -, garantire una maggiore presenza ed un pattugliamento giornaliero, anche utilizzando strumentazioni da remoto (videoriprese trasmesse via internet), che consentono un controllo più capillare, sull’arenile che non appare possibile facendo ricorso alle risorse umane in servizio». L’attività di controllo, oltre che sull’area demaniale, sarà intensificata anche nelle zone dove vengono svolti pubblici spettacoli, mercatini ed eventi di intrattenimento turistico, verificando soprattutto che le attività autorizzate si svolgano in maniera regolare senza l'intrusione di fenomeni di abusivismo. Oltre alla repressione, il programma prevede la prevenzione attraverso interventi educativi mediante la distribuzione di volantini informativi sui rischi legati alle cattive abitudini alimentari e igieniche.

Nel piano «Spiagge sicure 2020», è dedicato un capitolo che riguarda il controllo sui prodotti alimentari e strumenti da lavoro di massaggiatori e tatuatori da spiaggia. «L’attività di monitoraggio – è scritto - va rivolta alla tipologia della merce esposta in vendita, ma anche e soprattutto alla corretta conservazione dei prodotti utilizzati per massaggi e tatuaggi, per cibi e bevande che durante il periodo estivo a causa delle elevate temperature, sono più facilmente deteriorabili».

Nazareno Dinoi