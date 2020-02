Confermata la positività sul torricellese contagiato

Anche il secondo tampone di verifica è risultato positivo al coronavirus sul 43enne di Torricella ricoverato agli infettivi da martedì sera. La conferma è arrivata direttamente dal Ministero della Salute che ha fatto aggiornare la mappa del contagio gestita dalla Protezione Civile.

Il Comune di Torricella nel far sapere la positività certa del primo contagiato, cerca di tranquillizzare la popolazione.

“Vogliamo comunque tranquillizzare l'intera comunità sulle condizioni di salute del soggetto in esame, il quale per fortuna non presenta sintomi legati all'influenza e con il quale siamo in costante e continuo contatto telefonico.

Si conferma inoltre, la positività (sempre al primo tampone, in quanto il risultato del secondo test arriverà da Roma) per due e dei quattro familiari che sono stati a contatto, i quali erano già in regime di quarantena (parliamo di tutti e quattro i familiari). Si evidenzia che anche i due familiari stanno bene e non hanno sintomi. Il fenomeno, proprio perché ha interessato solo due familiari su quattro, pare inoltre circoscritto”.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 403, 111 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio e 3 in Campania, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Abruzzo, 1 in Puglia e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare.

45 persone sono guarite.