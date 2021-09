Nuovissima Alfa Giulia 2000 turbo benzina, ecco l’auto blu per il sindaco e la giunta

L’amministrazione Pecoraro investirà 47mila euro, da pagare con rate mensili di 560 euro, per dotarsi di un’auto blu. Una lussuosa e fiammante Alfa Giulia 2.000 turbo benzina. Sarà l’auto di rappresentanza dai consumi elevati per gli spostamenti degli assessori e del sindaco per le attività istituzionali.

Una scelta criticata dai movimenti Manduria Migliore e Federcivica che parlano «dell’ennesimo atto di arroganza e superbia che accrescerà il distacco tra i cittadini ed i privilegiati che li amministrano».

Oltre all’inopportunità morale, per le opposizioni la spesa è anche inutile «visto che nessuno dell’amministrazione, sindaco in capo – scrivono - abbia la necessità di utilizzare un’auto di quella cilindrata così grande, dato che non sono nemmeno capaci di recarsi a Bari per ottenere o cercare di ottenere finanziamenti, come si vede dai risultati».

Per i due movimenti politici, la scelta, oltre che economico, è discutibile anche dal punto di vista ambientale. «Una berlina di lusso azionata da un motore a benzina sovralimentato al posto di uno almeno ibrido – si fa notare - lascia trasparire l’anima finto-ecologista di questa amministrazione».

La conclusione è caustica. «Alla fine chi se ne frega se i cittadini in difficoltà non possono permettersi spesso nemmeno l’affitto o, per rimanere in tema, di pagare le nuove onerosissime bollette Tari arrivate in questi giorni, l’importante è che il Sindaco venga comodamente trasportato da casa alla sua torre d’avorio in Municipio con un’auto degna del suo prestigio».