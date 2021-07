"Attenzione, qui si bacia", spunta anche a Campomarino il cartello con l'invito ad amarsi

Spunta anche a Campomarino di Maruggio la segnaletica che invita ad amarsi, a baciarsi. «Attenzione zona romantica, fermarsi e darsi un bacio». E’ il cartello che l’amministrazione comunale maruggese ha fatto installare in due punti della litoranea di Campomarino dove le coppie solitamente si fermano in cerca di intimità a bordo delle auto.

Ecco come il consigliere comunale Danilo Chiego, assessore con delega al “Futuro e Conoscenza” del comune di Maruggio ha presentato su Facebook l’iniziativa già praticata in altre località turistiche italiane.

«Zone romantiche: qui, da oggi, è “obbligatorio” baciarsi! L’installazione di questi cartelli in due luoghi simbolo del nostro litorale, vuole essere un invito all’amore in tutte le sue sfaccettature, declinato in tutte le sue forme e al di là di qualsiasi pregiudizio, oltreché un messaggio di speranza, gentilezza, fiducia, romanticismo e leggerezza di cui, oggi, sentiamo tanto il bisogno.

«Omnia vincit amor et nos cedamus amori”, scriveva già Virgilio nel I secolo a.C. L’amore vince tutto e ad esso dobbiamo abbandonarci. Un messaggio quanto mai attuale: l’amore per il partner, certo; ma anche verso se stessi, per la vita, per la propria terra e per le bellezze che quotidianamente essa ci offre…a noi il compito di preservarle!»