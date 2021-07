Parlano i volontari dell’hub vaccinale: la gente se la prende con noi ma i responsabili sono altrove

Sono rimasti in silenzio per tutto il tempo. Hanno sopportato il caldo e fato scudo del nervosismo delle persone che si lamentavano di ciò che non funzionava prendendosela con loro. Adesso i volontari delle associazioni di protezione civile che da tre mesi stanno garantendo il funzionamento del centro vaccinale di Manduria, ospitato nella palestra del liceo classico, hanno deciso di parlare. E di togliersi qualche spina che avevano in gola.

A parlare per tutti è Anna Duggento, presidente del gruppo Ser-Manduria che con gli altri due gruppi, Era e Pociv Manduria, gestisce per conto della Protezione Civile regionale il servizio civile e d’ordine nell’hub vaccinale manduriano. «Dal 12 di aprile – dice - siamo impegnati in quel forno crematorio e ci stiamo mettendo tutte le nostre forze come anche gli infermieri, i medici e tutto il personale del Dipartimento di prevenzione per portare avanti quel centro pur non avendo nessuno aiuto da chi ci dovrebbe tutelare in certi casi di vera è propria emergenza».

L’appunto è chiaramente rivolto all’amministrazione pubblica che è responsabile della struttura. E’ stato il Comune di Manduria, infatti, a mettere a disposizione la palestra che, si è visto, non è assolutamente idonea allo scopo.

«Siamo all’esaurimento delle nostre forze per il caldo infernale», afferma ancora la rappresentante dei volontari che mette in luce un altro aspetto molto sofferto dai volontari. «La gente – racconta - arriva ad aggredire verbalmente noi volontari che da tre mesi ci stiamo rimettendo anche i nostri soldi, pur non avendoli a sufficienza, per comprare acqua ed affrontare le spese; in tutto questo ci mettiamo il cuore – prosegue Duggento -, ma non vogliamo che la gente pensi che siamo a rimandarli indietro quando non ci sono i vaccini arrivando anche ad aggredirci come è successo; ieri – racconta la presidentessa - un signore mi ha detto di andare a vendere noccioline, gente senza un minimo di coscienza secondo me. Vogliamo che tutti sappiano che noi siamo volontari, lasciamo le nostre famiglie e i nostri figli per aiutare la cittadinanza, di questo le persone si devono convincere e ricordare quando ci trattano male».