Set blindatissimo per il video di “Mohicani”, l’ultimo singolo dei Boomdabas realizzato in coppia con Baby K, girato ieri a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Un massiccio servizio d’ordine ha bloccato per l’intera giornata tutti gli accessi anche dalla spiaggia assicurando la totale segretezza delle scene e la riservatezza degli artisti che non si sono concessi ai fans.

Un drone “pirata”, però, è riuscito a rubare le riprese dall’altro. L’autore ha così sorvolato con la sua apparecchiatura la zona off-limits documentando il finto ingorgo della litoranea con il grosso camion americano dei Boomdabash lasciato di traverso sulla strada bloccando il transito.

Il curioso videomaker è stato poi individuato e bloccato sulla spiaggia dagli addetti alla sicurezza che hanno preteso la consegna della memoria interna al drone. Qualcosa, però, pare sia sfuggita agli attenti guardiani e noi ve la mostriamo esclusiva.

