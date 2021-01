Misure anti-Covid, in vigore da oggi il nuovo decreto-legge: cosa succede dal 7 al 15 gennaio

Nuove disposizioni per periodo dal 7 al 15 gennaio: il decreto-legge discusso nell’ultimo Consiglio dei ministri appena tre giorni fa riporta in vigore le regole del dpcm del 3 dicembre scorso, con un leggero inasprimento delle indicazioni sullo spostamento tra regioni, sempre vietato salvo che per comprovate motivazioni di lavoro, salute o necessità.

Consentito invece il rientro presso la propria residenza, concessa anche la possibilità di recarsi presso le seconde case di proprietà. Il decreto introduce poi la zona arancione nazionale, nei giorni 9 e 10 gennaio.

A partire dal 11 gennaio poi, il ministero della Salute “zonizzerà” ciascuna regione sul principio dell’indice di contagio, l’ormai celeberrimo Rt.

Il 7 e 8 gennaio ripristinata la zona gialla

Il decreto-legge in vigore ripristina la zona gialla per oggi e per domani: riaprono quindi bar e ristoranti fino alle 18, con conseguente possibilità di asporto e domicilio fino alle 22. È consentito spostarsi senza autocertificazione, con il divieto imposto di superare i confini regionali. Aperte le attività commerciali, anche se permangono il coprifuoco dalle 22 alle 5, l’obbligo delle mascherine ed il divieto di assembramenti anche all’aperto.

Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Chiusi cinema, teatri e sale da ballo. Sospese anche le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché́ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Consentita l’attività motoria all’aperto in forma individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento. Ovviamente, permane il divieto di recarsi al di fuori della propria abitazione ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°.

Nel weekend torna l’area arancione: cosa succede il 9 e il 10 gennaio

La principale conferma dell’area arancione del 9 e 10 gennaio, riguarda la possibilità di non autocertificare gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza. I cittadini di Manduria quindi, potranno circolare all’interno del comune messapico dalle 5 alle 22 senza dover fornire motivazioni o giustificazioni di sorta. Le eccezioni a questa regola dovranno in ogni caso rientrare nelle fattispecie di “necessità” o “salute” e dovranno ovviamente essere dimostrate attraverso un’autocertificazione, la cui mancata veridicità costituirà fattispecie di reato. Se l’eccezione sarà causata da motivazioni lavorative sarà sufficiente esibire agli agenti di controllo la documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) utile a dimostrare la condizione dichiarata.

Resta la possibilità di andare a trovare amici e parenti fuori dal comune di residenza, ma una sola volta al giorno e con l’obbligo di autocertificare lo spostamento.

Inoltre, sempre nel rispetto del coprifuoco e del divieto di assembramento, è possibile recarsi in chiesa, praticare attività motoria in forma individuale all’aperto, visitare parchi e giardini pubblici, portar fuori gli animali di compagnia e uscire a gettare i rifiuti.

Sono considerate condizioni di necessità (che in pratica consentono gli spostamenti anche fuori dal proprio comune di residenza), tra le altre: l’assistenza di persone non autosufficienti (senza limiti di orario); la partecipazione a funerali di parenti stretti (ragionevolmente entro il secondo grado) o di unico parente rimasto; fare la spesa al di fuori del comune di residenza qualora il proprio non disponga di punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze.

Tante grane poi per il mondo agricolo. In zona arancione, sono consentite sia la coltivazione dei terreni agricoli che l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (come ad esempio la raccolta delle olive, conferimento al frantoio ecc.) anche al di fuori del proprio comune: è necessaria però un’autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, come il possesso della superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita alla coltivazione, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del fondo.

Inoltre, i genitori separati, nel rispetto delle prescrizioni in ambito sanitario e attraverso il percorso più breve, potranno spostarsi al di fuori del comune di residenza per raggiungere i figli minorenni presso il genitore affidatario.

È vietata poi la visita alle persone in carcere qualora la detenzione si svolga in un comune diverso dal proprio. In questo caso, sono consentiti esclusivamente colloqui a distanza mediante le apparecchiature e le piattaforme a disposizione dell’amministrazione penitenziaria.

Infine, singolare la situazione per gli spostamenti dai centri fino a 5mila abitanti, che saranno estesi anche oltre i confini comunali nel raggio di 30km, senza però poter raggiungere il capoluogo di provincia.

Quindi a Torricella, così come a Faggiano, Montemesola, Monteparano e Roccaforzata, la situazione relativa agli spostamenti cambia abbastanza. Per fare un esempio: un cittadino torricellese potrà spostarsi fino a San Giorgio Ionico, ma non potrà recarsi a Taranto, nonostante il capoluogo ionico sia incluso nel raggio dei 30km.

Dal 11 gennaio, disposizioni ministeriali in funzione del Rt

La principale novità del decreto-legge entrato in vigore riguarda le indicazioni ministeriali per i giorni successivi al 11 gennaio. Il ministero della Salute infatti, zonizzerà (in area gialla, arancione o rossa) ciascuna regione in base all’indice di contagio. La Puglia probabilmente resterà zona arancione, in virtù dell’indice di contagio tuttora superiore ad 1. Tuttavia, si attendono le disposizioni del ministro Speranza dei prossimi giorni, ma se l’indice Rt superasse la soglia 1.25, la zona rossa diventerebbe un rischio concreto.

Capitolo scuola: in Puglia didattica a distanza fino al 15

La regione Puglia ha sciolto le riserve nel pomeriggio di ieri, estendendo a tutti gli studenti la didattica digitale integrata, la cosiddetta Ddi: «In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in ddi, Didattica digitale integrata, sino a venerdì 15 gennaio 2021» si legge nella nota stampa a firma del presidente Emiliano. «Questa scelta si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzione della curva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara. Non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo» continua il comunicato. «La scelta della Didattica digitale integrata va incontro anche alle richieste di tutte le rappresentanze sindacali della scuola che per la prima volta si sono espresse all’unanimità in tal senso. Rimane ferma la possibilità – conclude il presidente - per i bisogni speciali e altre situazioni di necessità di richiedere la didattica in presenza secondo le modalità previste dall’ordinanza».

Gianpiero D’amicis