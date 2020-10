"Rumore con amore", cambia location ma non il programma

Cambia la location, il programma e lo scopo no: “Rumore con amore”, l’evento organizzato dal maestro Ferdinando Arnò per riunire Manduria e i manduriani con la musica e l’arte, inizialmente previsto lungo il Corso XX Settembre, si terrà domani 11 ottobre in un’area privata con ingresso libero ma contingentato e su prenotazione.



Il luogo individuato che ospiterà sino a duecento di pubblico nel rispetto delle norme sul distanziamento anti Covid, si trova alle spalle del Cine Ideal con ingresso da Via Kassala a Manduria. Inizio previsto ore 11,30.



“Rumore con amore”, l’evento organizzato dal maestro Ferdinando Arnò non sarà più itinerante per le vie di Manduria ma si svilupperà nel cortile privato per rispettare al massimo le norme anti-covid permettendo a partecipanti e spettatori di godere in spensieratezza un evento che, parole di Arnò, intende “ utilizzare la musica come collante per unire Manduria e i manduriani”.



Piccolo cambio di programma che non sta scoraggiando i



Numerosi musicisti, cantanti e ballerini che hanno già assicurato la presenza si esibiranno con i brani “Ricomincio da qui” di Malika Ayane, “A te o cara” dell’opera I Puritani di Vincenzo Bellini in mash up con un estratto da “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone, “Mia” del rapper portoricano Bad Bunny e “Downtown Strolling Downtown” dei Common Mama. Dirigerà al pianoforte il maestro Arnò.



Per far parte del pubblico bisogna prenotarsi chiamando al 328 930 3095.