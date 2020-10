​La voce celestiale di Dajana su Rai Play

La voce celestiale di Dajana interverrà e sarà presente all’evento di sensibilizzazione organizzato dal Disability Pride Network, per focalizzare l’attenzione della società civile sul mondo delle disabilità fisiche ed intellettive, che quest’ anno si trasformerà in uno spazio televisivo dedicato, prodotto da Rai Pubblica Utilità con il supporto di Rai Per il Sociale, e andrà in onda su RaiPlay, venerdì 2 ottobre, a partire dalle 21”

DAJANA, cantautrice tarantina che coniuga il proprio talento con la sua profonda fede, riesce attraverso la musica e la sua peculiare espressività a divulgare e trasmettere le tematiche cristiane/cattoliche di fraternità, amore ed accoglienza che caratterizzano il suo personalissimo percorso umano ed artistico.

DAJANA,“voce di cielo”, [TV 2000] vive questo dono come servizio e più volte si è posta a completa disposizione del sociale animando con la sua musica solenni incontri liturgici organizzati per le comunità dei sordi nei luoghi di culto più cari alla cristianità (Roma - San Giovanni in Laterano, Assisi, San Giovanni Rotondo, Padova, Lecce, per citarne alcuni)

arrivando all’incontro personale con Papa Francesco proprio insieme alle comunità dei sordi provenienti da tutta l’Italia.

Da tanto impegno e tanta vicinanza alle tematiche della disabilità l’invito a partecipare al Disability Pride 2020, invito che DAJANA sente e vive come una “grande responsabilità, un onore immenso, una profonda gioia”

DAJANA insieme con LAURA SANTARELLI presenteranno in LIS - Lingua dei Segni “FIDATI DI ME”, brano scritto anche dalla penna emotiva e sensibile di DAJANA e scelto come inno ufficiale della FIAS (Federazione Italiana Associazione Sordi)