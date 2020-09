Fascia “Gold simpatia” per la manduriana Grazia Stranieri, tra le più belle mamme italiane

La manduriana Grazia Elena Stranieri di 53 anni, finalista del concorso nazionale “Miss mamma italiana 2020”, è “Miss mamma italiana Gold Simpatia”.

La 53enne ha sfilato tra le più belle mamme italiane sul palco della 27esima edizione della competizione che si è tenuta domenica alla Fiera di Forlì.



Il concorso che è stato vinto da Elisa Ceretti, 49enne di Forlì, è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso 31 agosto ed ha visto trionfare la bella 39enne calabrese Anastasia Sole), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.