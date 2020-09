Una manduriana a Cesena tra le aspiranti "Miss mamma 2020"

La manduriana Grazia Elena Stranieri, partecipa alle fasi finali di “Miss mamma italiana gold 2020” che si tiene a Cesena dal 4 al 6 settembre. La donna Messapica, 53 anni, mamma di Alessia di 22, ha vinto le selezioni regionali conquistando così la passerella nazionale dove si confronterà con altre bellezze provenienti da tutta Italia.

Nelle giornate di ieri e oggi, le mamme in gara, sia al mattino che al pomeriggio, sono impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre questa sera, sabato, a partire dalle ore 21.30, nella splendida cornice dell’Ippodromo di Cesena, sono in programma le prefinali.

Domani, domenica 06 settembre, alle ore 17.00 alla Fiera di Forlì, invece, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020” fascia di età 46/55 anni, le mamme, oltre ad effettuare la classica passerella in abito elegante, in abito casual, effettueranno anche la prova in costume da bagno “Sunny Beach” il costume di “Miss Mamma Italiana” ed ognuna di loro, si cimenterà in una prova di abilità che mostrerà un loro talento (ballo, canto, recitazione, sport e arte).

Le serate saranno presentate da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

Il look delle mamme partecipanti sarà curato dallo staff del Club Roberto Foschi Parrucchieri, sotto la supervisione del’hair stylist di fama mondiale, il Maestro Roberto Foschi, curatore di immagine di “Miss Mamma Italiana”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante e ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.